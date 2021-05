Cristiano Ronaldo prepara regresso ao Sporting para terminar carreira

Cristiano Ronaldo não quer deixar Turim no final desta época. O jornalista italiano Claudio Raimondi, do 'Sport Mediaset', assegura que o internacional português está focado em terminar a época da Juventus dentro dos quatro primeiros, de modo a apurar a equipa para a Liga dos Campeões, e determinado a cumprir o último ano de contrato com os bianconeri, em 2022. Depois disso, segundo o jornalista, a ideia é regressar ao Sporting, de onde saiu em 2003 rumo ao Manchester United."O Cristiano não tem a intenção de deixar a Juventus, ele quer honrar o contrato, que termina em 2022", explica Claudio Raimondi, no programa 'Pressing'. "Um regresso a Espanha e ao Real Madrid não é hipótese, ao passo que o Manchester United não tem força financeira para uma operação destas. Não há condições para o Ronaldo deixar a Juventus, tanto por questões pessoas como por motivos relacionados com os seus patrocinadores."Depois, explicou qual será o futuro do português. "O Ronaldo tem uma ideia para o seu futuro que vamos revelar aqui em primeira mão. Ele quer terminar o seu ciclo na Juventus e depois jogar dois anos no Sporting."Ronaldo, recorde-se, regressou ontem aos golos na Juventus. O português bisou na vitória dos bianconeri sobre a Udinese, por