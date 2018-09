Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo punido com um jogo na Liga dos Campeões

Internacional português pode assim voltar a Manchester.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

Cristiano Ronaldo foi esta quinta-feira suspenso por um encontro e vai falhar a receção da Juventus aos suíços do Young Boys, na segunda jornada da Liga dos Campeões.



O castigo de apenas um jogo, imposto pela UEFA vai permitir a Ronaldo, de 33 anos, estar na jornada dupla frente ao Manchester United, o seu antigo clube, no dia 7 de novembro no mítico Old Trafford e depois dia 17 em Turim. O órgão que gere o futebol europeu considerou que, no lance em causa, o avançado luso violou o artigo 15 do Regulamento Disciplinar, que contempla um jogo de suspensão para jogadores e dirigentes por comportamento incorreto.



Na sua estreia na Champions pela Juventus (vitória 2-0), o português foi expulso aos 29 minutos, depois de o árbitro considerar que Ronaldo tinha agredido o central Jeison Murillo, do Valência. O craque português acabou por sair do relvado em lágrimas. Na altura várias figuras de renome ligadas ao futebol consideraram exagerada a expulsão do árbitro Felix Brych, depois de ter consultado o seu assistente de baliza.



Para já Ronaldo pode concentrar-se apenas na Juventus, que é líder isolada no campeonato italiano. No próximo sábado a ‘vecchia signora’ tem um importante encontro em casa frente ao Nápoles, segundo classificado no campeonato italiano com menos três pontos que a Juventus, depois, segue-se o jogo com o Young Boys (que o português falha) e depois o sempre complicado duelo no terreno da Udinese.

Nesta altura Cristiano Ronaldo leva três golos no campeonato italiano em sete jogos realizados.