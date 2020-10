Cristiano Ronaldo é o jogador mais bem pago da Liga italiana. O português recebe 31 milhões de euros (brutos) por ano, mais do dobro do segundo jogador mais bem pago, o colega de equipa Matthijs De Ligt com 8 milhões. Romelu Lukaku (Inter Milão) é o jogador que ocupa a terceira posição da lista com 7,5 milhões, segundo revela o jornal ‘La Gazzetta dello Sport’.









Relativamente a clubes, a Juventus é o clube que mais gasta em salários: 236 milhões, menos 58 que no ano passado. O Inter Milão gasta 149 milhões e a Roma 112 milhões. O Spezia, recém-promovido ao primeiro escalão, gasta dez vezes menos que a Juventus (22 milhões). É a equipa que menos gasta.