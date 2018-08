Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo recomenda Sporting a Sturaro

Empresário reconhece que Ronaldo foi crucial na escolha do médio que tinha propostas de Inglaterra e Espanha.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Cristiano Ronaldo foi decisivo para a vinda do médio Stefano Sturaro (Juventus) para o Sporting. A confidência foi feita pelo empresário do jogador, que chegou na sexta-feira de manhã a Lisboa. "Ele poderia ter ido para Inglaterra ou Espanha, mas preferiu o Sporting. As palavras de Cristiano Ronaldo acerca do Sporting foram cruciais", disse.



Sturaro chega a Alvalade por empréstimo de um ano, sem opção de compra. O médio, de 25 anos, cumpre assim a sua primeira experiência fora de Itália, depois de ter passado os últimos quatro anos ao serviço da Juventus.



O conselho de Cristiano Ronaldo foi seguido à risca e o médio espera realizar uma época em nível de forma a regressar no final da temporada ao campeão italiano e à seleção transalpina, pela qual soma quatro internacionalizações.



À chegada a Lisboa, o jovem médio que vai lutar pela titularidade com Misic e Wendel mostrou-se "muito feliz". Sturaro vem colmatar uma das lacunas no plantel de José Peseiro desde a saída de William Carvalho. É visto como uma pedra-chave para a estratégia leonina. Para já está fora do jogo de amanhã com o Moreirense, em Moreira de Cónegos, que marca a estreia na Liga.



O dia de sexta-feira foi passado nos habituais exames médicos, devendo o médio ser apresentado este sábado, se estiver em condições físicas. Sturaro passou por alguns problemas físicos nas últimas temporadas, tendo inclusivamente parado dois meses e meio devido a problemas num dos joelhos.



Negociações com Diaby

O Sporting mantém as negociações para a contratação do avançado Abdoulay Diaby ao Club de Brugge. Os leões estão dispostos a pagar três milhões de euros (os belgas pediam cinco) e a duplicar o salário ao jogador de 27 anos, que tem uma proposta de 700 mil euros líquidos por cada uma das quatro temporadas. Mede 1,73 m e pesa 63 quilos.



À espera de Raúl de Tomás

Sousa Cintra continua a tentar o empréstimo do avançado Raúl de Tomás (Real Madrid). O ponta de lança espanhol tem 23 anos, mede 1,80 e pesa 75 quilos.