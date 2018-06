Cristiano Ronaldo recordista nos golos e nos carros

Garagem do português está avaliada em muitos milhões de euros e tem exemplares para todos os gostos.

Cristiano Ronaldo "entrou com tudo" no Mundial 2018, na Rússia, e apontou um "hat-trick" diante de Espanha e um golo frente a Marrocos, apesar de falhar uma grande penalidade frente ao Irão, esta segunda-feira.No entanto, o português do Real Madrid não é só recordista dentro de campo, também o é nos automóveis! A sua garagem está "recheada" de verdadeiras bombas e começou a ser "construída" desde bem cedo, com 18 anos, quando CR7 se mudou do Sporting para o Manchester United.Vários anos depois, a garagem do português está avaliada em muitos milhões de euros e tem exemplares para todos os gostos, desde Ferraris a Lamborghinis, passando por Porsches e por Mercedes. Mas as grandes estrelas são os dois Bugatti. O primeiro, um Veyron Grand Sport Vitesse, está avaliado em 1,7 milhões de euros. Já o segundo, a mais recente "bomba" do português, custa uns impressionantes 2,5 milhões de euros!Mas há mais, muito mais, e por isso reunimos na galeria de imagens acima as melhores "máquinas" que vivem na garagem do português, entre eles o Audi RS7 com 605 cv de potência que foi o carro de serviço de CR7 no Real Madrid na última temporada.