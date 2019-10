Cristiano Ronaldo salva contas de Frederico Varandas no Sporting

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Cristiano Ronaldo deixou o Sporting em 2003, mas continua a salvar as contas do clube, que encaixou mais 1,7 milhões de euros com a transferência do craque do Real Madrid para a Juventus e permite à direção de Frederico Varandas apresentar esta quinta-feira na Assembleia-Geral (AG) um resultado positivo de 141 mil euros.A reunião magna que se realiza a partir das 20h00 (as portas do Pavilhão João Rocha abrem às 19h00) visa ... < br />