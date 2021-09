"Cristiano Ronaldo tem de ser estudado pela NASA": Ex-internacional português elogia capitão das quinas

Cruzaram-se na Seleção Nacional em 2009/2010 e Liedson não tem dúvidas: o ex-avançado do Sporting só tem elogios para Cristiano Ronaldo, garantindo, em entrevista à Sport TV, que CR7 "precisa de ser estudado não só pela NASA mas por outros cientistas"."É um absurdo, incrível, sem palavras. Os números dele, a carreira em si, já falam por ele. É muito fácil falar do Cristiano agora, basta olhar para os números. O que se pode dizer além de elogios? A cada jogo bate novos recordes... não há muito a dizer, apenas elogiar", frisou, antes de deixar um conselho para os mais jovens."É bom que sirva para os jovens que sonham ser um 'Cristiano Ronaldo da vida'. Mas também é preciso olhar para a história dele de trabalho, de luta, de abdicar de várias coisas para chegar ao nível em que está, para bater recordes por todo o lado onde passa. Tem de ser estudado não só pela NASA mas por outros cientistas, é um fenómeno fora do normal".O 'Levezinho' recordou ainda a temporada 2009/2010, altura em que os dois coincidiram na Seleção Nacional, treinada à época por Paulo Bento."Recebeu-me muito bem, deixou-me à vontade, e quando o vejo a fazer isto fico muito feliz por ele. As pessoas perguntam-me como ele é... e ele é uma pessoa como qualquer outra, mas é inexplicável. É um fenómeno, o primeiro a chegar e o último a sair dos treinos. Não chegou onde chegou por acaso, foi tudo trabalho", concluiu.