com a cadeia norte-americana de ginásios "Crunch" desde 2017 e já tem estabelecimentos em Espanha.

Cristiano Ronaldo vai abrir dois ginásios "CR7 Fitness by Crunch" em Portugal, em Lisboa e no Porto.Depois da aposta em hotéis, o jogador vai investir num "novo conceito de ginásio".O anúncio foi feito através do site "CR7 Fitness by Crunch", onde no formulário de inscrição surgem estas cidades portuguesas como localizações futuras.Recorde que Ronaldo tem parceria