Cristiano Ronaldo vai ao barbeiro mudar de penteado antes do jogo com Marrocos

Próximo jogo vai decorrer esta quarta-feira contra a seleção marroquina.

17:11

A menos de 24 horas do jogo da 2ª jornada do grupo B do Mundial 2018, no qual Portugal vai defrontrar a seleção vizinha Marrocos, Cristiano Ronaldo prepara uma mudança de visual.



O capitão da Seleção Nacional foi surpreendido pela CMTV a mudar o penteado ao lado do companheiro de equipa Ricardo Quaresma.