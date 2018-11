Georgina Rodríguez assistiu ao encontro nas bancadas.

Cristiano Ronaldo voltou esta tarde a marcar com a camisola da Juventus na vitória por 2-0 contra o SPAL.O craque português abriu o marcador do jogo entre a Juve e o SPAL a contar para a Liga Italiana e bateu mais um recorde. Ronaldo tornou-se no reforço da Juve que mais rápido chegou aos 10 golos no ano de estreia.O português inaugurou o marcador aos 29 minutos e Mandzukic selou a vitórias aos 60 minutos de jogo.