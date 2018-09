Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo volta a ser decisivo na Liga italiana

Português marca na vitória da Juventus sobre o Frosinone (2-0).

Por Mário Morgado Ribeiro | 09:56

Agora o ketchup não pára. Cristiano Ronaldo voltou a marcar pela Juventus e foi decisivo na vitória sobre o Frosinone por 2-0, em jogo da 5ª jornada da Liga italiana. O internacional português apontou o primeiro golo aos 81' e ainda esteve envolvido no segundo.



Bernardeschi selou o resultado final aos 90+4'. Já no último encontro da Liga, o avançado de 33 anos anotou dois golos frente ao Sassuolo (2-1), na sua estreia a marcar pela 'Vecchia Signora'.



A vitória diante do Frosinone foi a 5ª em cinco jogos no campeonato e a Juventus lidera com 15 pontos, mais 3 do que o Nápoles. O atual campeão italiano está bem encaminhado para conquistar o octacampeonato.



Cristiano Ronaldo voltou a provar o porquê de ser o melhor jogador do Mundo para a FIFA e esta noite pode voltar a receber o prémio 'The Best' - pela sexta vez - que será entregue pela organização que tutela o futebol mundial, em Londres. O internacional português conta com a concorrência do croata Luka Modric (Real Madrid) e do egípcio Mohamed Salah (Liverpool). Até ao fecho desta edição, a presença de Cristiano Ronaldo na gala da FIFA não estava confirmada.