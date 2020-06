Criticados pelos dragões, Carlos Xistra e Bruno Esteves vão estar no Aves-FC Porto

Carlos Xistra e Bruno Esteves, como árbitro e vídeo-árbitro, respetivamente, foram nomeados pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para o Aves-FC Porto, jogo da jornada 27 do campeonato.Esta escolha surge depois de os dragões criticarem o trabalho de Xistra e Esteves no Portimonense-Benfica - algo que já valeu um processo do CA -, pelo que a nomeação acaba por significar um voto de confiança do organismo que gere a arbitragem nos dois juizes. De resto, diga-se que Xistra já tinha apitado o V. Guimarães-Sporting na retoma, pelo que faz o ‘pleno’ dos grandes.Nota para o facto de terem sido também divulgados os árbitros de Marítimo-Gil Vicente (João Bento) e Santa Clara-Portimonense (Gustavo Correia).