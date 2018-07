Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Croácia deixa russos em lágrimas

quipa dos Balcãs foi superior mas a equipa anfitriã mostrou sempre grande vontade nos quartos-de-final do Mundial 2018.

Por Filipe António Ferreira | 11:54

Está conhecido o último semi-finalista do Mundial. A Croácia foi mais feliz nos penáltis e afastou a anfitriã Rússia que deixa a prova em lágrimas, mas de pé.



A Croácia partia como favorita, mas foi a equipa russa que esteve em destaque com um grande golo de Cheryshev a culminar uma grande jogada coletiva. Sol de pouca dura já que logo depois os croatas empataram.



O jogo teve de ir para prolongamento e aí, quando o cansaço parecia conduzir as equipas para os inevitáveis penáltis, Vida fez o 2-1. A Rússia encheu-se de brio e voltou a empatar num cabeceamento irrepreensível de Mário Fernandes, que viria a falhar uma das grandes penalidades (o outro foi Smolov) que deram o apuramento à Croácia.