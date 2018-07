Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Croácia disputa final do Mundial com a França

Um livre de Trippier deu vantagem inglesa. Perisic mudou o jogo e Mandzukic a história do futebol.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

Modric, Rakitic, Perisic, Mandzukic... Finalic! A Croácia esteve a perder, empatou, e arrumou com a Inglaterra no prolongamento. Aos 109’, Mario Mandzukic assinou o capítulo final de uma vitória que muda a história.



Digno de uma ‘meia’ de Mundial, este foi um jogo que agarrou desde o início. Desde os 5’, em específico. Livre à entrada da área e Trippier, à moda de Beckham, enviou a bola para o fundo das redes, inaugurando o placard com o nono golo inglês de bola parada - de um total de 12.



Southgate sorriu e esfregou as mãos. Caía como mel na estratégia que tinha montado: linhas recuadas, profundidade cortada ao adversário e bola rápida na frente para Sterling ou Kane. Uma teia que, durante mais de uma hora, prendeu a Croácia. Os ‘homens da Rainha’ estiveram perto de alargar - Kane, aos 30’, tem uma perdida incrível, com Subasic e o poste a negarem o golo. Antes do intervalo, agarrão na área inglesa a Lovren. Çakir mandou seguir toda a gente para os balneários.



Gelados nas ideias, os croatas iam cruzando para a área, ao estilo de ‘pode ser que dê’. Até que deu. Bola de Vrsaljko e Perisic, num gesto digno de arte marcial, empatou (68’) e mudou o jogo. Mudou, porque os ingleses sentiram tudo a desabar.



A partir daí, mandou a turma de Dalic. Perisic, a aproveitar asneira da defesa inglesa, enviou a bola ao poste (72’) e voltou a falhar (84’), com Pickford fora da baliza. Apesar da canseira de parte a parte, só houve uma substituição no tempo regular - viriam a ser oito no total. 1-1. Prolongamento.



Era o terceiro seguido para a Croácia - passou sempre nos penáltis - e o segundo para os ingleses. Uma oportunidade de ouro para cada equipa na primeira metade: Vrsaljko cortou em cima da linha, Pickford fez a mancha a Mandzukic.



Só que Mandzukic não desistiu. De uma bola que parecia perdida, o avançado adivinhou onde a cabeçada de Perisic ia cair, aproveitou o sono de Stones e finalizou para a reviravolta no jogo e na história do futebol!