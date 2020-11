Cruz Vermelha vai formar médicos e enfermeiros de clubes para testagem da Covid-19

A Cruz Vermelha Portuguesa vai formar os médicos e enfermeiros dos clubes dos vários campeonatos da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), para os capacitar na realização de testes ao SARS-CoV-2, foi esta quinta-feira anunciado.

A formação, com ensino à distância e, numa segunda fase, presencial, realizada por enfermeiros da Cruz Vermelha, vai permitir a "realização de testes rápidos de deteção de antigénios para o SARS-CoV-2 pelos clubes", indicou a FPF.

Os clubes abrangidos incluem-se no futebol no Campeonato de Portugal e na Liga feminina, e no futsal, nos campeonatos masculino e femininos.

"Tendo subjacente a Orientação 36 da DGS, que permitiu reativar as competições seniores não profissionais, temos criado com a ajuda de parceiros as condições para haver uma testagem mais alargada de forma evitar quanto possível a propagação do vírus e manter a prática competitiva em segurança", assinalou o presidente da FPF.

Fernando Gomes agradeceu ainda a parceria estabelecida com a Cruz Vermelha, com a possibilidade de vir, assim, a capacitar "todos os clubes para uma testagem mais abrangente de jogadores, técnicos e restante 'staff'".

"Através deste protocolo, os clubes poderão eles próprios fazer a testagem através dos testes antigénio que estarão disponíveis a partir do dia 09", acrescentou.

Da parte da Cruz Vermelha, o presidente Francisco George destacou a "cooperação" entre as duas entidades, num tempo em que todos devem estar juntos e "contribuírem para a prevenção e controlo da atividade viral do coronavírus".

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 48,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.740 pessoas dos 161.350 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.