Cuadrado cede a camisola "7" a Ronaldo e pede ajuda aos adeptos

O jogador, ex-camisola sete, fez uma votação nas redes sociais para receber ajuda dos adeptos da Juventus.

12:44

Juan Cuadrado, jogador da Juventus, cedeu a camisola sete a Ronaldo depois da entrada do craque português no clube italiano. Depois de feita a oferta, o jogador ficou sem número e fez uma votação no Twitter para os adeptos da Juventus o ajudarem na escolha.

A votação foi aberta com quatro opções, entre elas o número 16, o 21, o 10 e o 49 que fica na frente com 34% dos votos.

Cristiano Ronaldo será apresentado hoje com a camisola sete, pela Juventus, em Turim.