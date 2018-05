Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Daesh ameaça decapitar Cristiano Ronaldo e Messi no Mundial

Competição que começa em junho já tinha recebido ameaças.

14:40

O Daesh ameaçou decapitar Cristiano Ronaldo e Lionel Messi no Mundial, depois de já ter feito algumas ameaças ao torneio, que tem início a 14 de junho.



Tanto Ronaldo como Messi são vistos num cartaz de promoção ao Mundial com as cabeças cheias de golpes num estádio de futebol lotado por combatentes jihadistas mascarados, segundo avança o The Mirror.



O cartaz mostra ainda dois terroristas agarrados aos jogadores, com a legenda "o chão vai estar repleto do vosso sangue".



Esta ameaça foi revelada pela Sixgill, uma empresa de inteligência cibernética que monitoriza as conversas do Daesh.