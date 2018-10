Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dala e Galeno dão melhor arranque ao Rio Ave

Vilacondenses viram um golo (bem) anulado no 2º tempo.

Por Pereira de Sousa | 10:03

Um golo de Galeno aos 66’, que foi lançado pelo passe teleguiado de Gelson Dala que havia entrado no minuto anterior, deu o triunfo ao Rio Ave sobre o Desportivo de Chaves (1-0), num jogo que marca o melhor arranque de sempre para os vilacondenses.



Jogando de início contra o vento, a equipa de José Gomes viu anulado um primeiro golo a Vinicius e depois apanhou alguns sustos face às investidas do Chaves.



Ghazaryan, ainda na primeira parte, não aproveitou uma saída em falso de Léo Jardim, que aos 61’ negou sobre a linha de golo o remate fortíssimo de Nuno André Coelho.



Logo depois e com apenas Ricardo pela frente, Galeno não facilitou na cara do guarda-redes flaviense e deu ênfase à assistência de Gelson Dala.



Um arranque inédito dos vilacondenses que vale, para já, o terceiro lugar.