Dalot teve vantagem para substituir Cancelo no Euro2020 por ter estado em competição há pouco tempo

Fernando Santos assumiu hoje que o facto de Diogo Dalot ter estado em competição até há pouco tempo foi um "fator importante" para substituir João Cancelo nos convocados da seleção portuguesa de futebol que vai disputar o Euro2020.

"Se não tivesse qualidade, não vinha ao Europeu. Foi chamado também pelo nível que tem apresentado nos clubes em que tem jogado, mas um fator importante para a decisão foi o facto de há seis dias ainda ter estado a competir", afirmou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão do jogo com a Hungria, que marca a estreia de Portugal no Euro2020, na terça-feira, em Budapeste.

Esta é a primeira vez que lateral, de 22 anos, é chamado à seleção principal de Portugal, oito dias após ter ajudado os sub-21 lusos a atingirem a final do Europeu da categoria, na qual perderam com a Alemanha, por 1-0, em Ljubljana, na Eslovénia.

"Os outros jogadores que poderiam ser chamados já estão fora da competição há um mês ou um mês e meio, portanto seria muito difícil chegarem aqui e entrarem logo no ritmo competitivo", explicou Fernando Santos.

Dalot juntou-se no domingo à comitiva lusa em Budapeste, substituindo João Cancelo nas opções da seleção nacional, depois de o jogador do Manchester City ter sido dispensado, face ao teste com resultado positivo para o novo coronavírus, que provoca a covid-19.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para terça-feira, diante dos húngaros, em Budapeste, a partir das 17:00 (hora de Lisboa).

Seguem-se os encontros com os germânicos, em 19 de junho, em Munique, e com os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.