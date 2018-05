Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dani Alves falha Mundial por lesão

Lista de convocados da seleção brasileira será revelada na segunda-feira.

11.05.18

Dani Alves não vai estar no Campeonato do Mundo da Rússia. O lateral brasileiro do Paris Saint-Germain lesionou-se na terça-feira e o médico da seleção canarinha constatou que a extensão da lesão afasta o jogador da prova, segundo escreve esta sexta-feira o Globo Esporte.



Rodrigo Lasmar está na Europa e esteve nas instalações do PSG para se inteirar da condição física de Dani Alves. O jogador contraiu um problema no ligamento cruzado anterior do joelho direito na final da Taça de França e mesmo que uma reavaliação daqui a três semanas rejeitasse a necessidade de uma intervenção cirúrgica, o defesa teria ainda uma recuperação de mês e meio pela frente.



A lista dos 23 convocados de Tite para a prova na Rússia será divulgada na próxima segunda-feira.