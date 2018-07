Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dani Pedrosa retira-se do motociclismo no final do ano

Piloto espanhol de Moto GP diz adeus à competição após 18 anos no Mundial de Motociclismo.

15:47

O piloto espanhol de Moto GP Dani Pedrosa vai retirar-se da competição no final do ano, tal como confirmou esta quinta-feira, numa conferência de imprensa em que admitiu ter sido "uma decisão muito difícil de tomar".



Dani diz ter tomado esta decisão por atualmente não conseguir "viver a competição como vivia antes".



"No próximo ano não estarei a competir no campeonato. Isso significa vou dar por terminada a minha carreira esta temporada. É uma decisão à qual foi muito difícil chegar porque é o desporto que amo, explicou o piloto.



