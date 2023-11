Daniel Monteiro é o novo presidente da Confederação do Desporto de Portugal

Daniel Monteiro foi esta segunda-feira eleito como novo presidente da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), ao receber 26 votos na segunda volta das eleições do organismo para o quadriénio 2023-2027.

O ex-presidente da Federação Académica de Desporto Universitário, que liderava a lista A, derrotou por dois votos Ricardo José, da lista C, numa eleição em que votaram as 52 associadas inscritas, registando-se ainda um voto em branco e um nulo.

Além de Daniel Monteiro, Miguel Teixeira foi eleito presidente da Assembleia Geral, Luís Ferreira vai liderar o Conselho Fiscal e Luís Paulo Relógio irá presidir ao Conselho Jurídico.

A tomada de posse dos novos órgãos sociais da Confederação do Desporto de Portugal ainda não tem data marcada, mas, de acordo com a assessoria de imprensa do CDP, terá lugar nos próximos dias.

As eleições para os órgãos sociais da Confederação do Desporto de Portugal (CDP) tiveram um segunda volta, entre Daniel Monteiro e Ricardo José, após a primeira volta não ter dado maioria absoluta a nenhum candidato.

A lista A, encabeçada por Daniel Monteiro, recolheu então 19 votos, contra 18 da lista C, liderada pelo ex-presidente da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas.

De fora da segunda volta tinha ficado a lista B, liderada pela pró-reitora da Universidade de Coimbra, Filipa Godinho, que reuniu 15 votos dos 52 registados, a totalidade das associadas no caderno eleitoral.

Carlos Paula Cardoso, de 76 anos, presidia há cinco mandatos e 21 anos à CDP, desde outubro de 2002, quando sucedeu a José Manuel Constantino, atual presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), que se tinha demitido do cargo para encabeçar a liderança do Instituto Nacional de Desporto, precursor do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).