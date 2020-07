Daniel Ramos é o novo treinador do Santa Clara

O treinador Daniel Ramos é o substituto de João Henriques no comando técnico do Santa Clara, tendo assinando até 2021, com o objetivo de "consolidar" o clube na I Liga portuguesa de futebol.

Na edição 2019/20 da I Liga de futebol, Daniel Ramos orientou o Boavista, clube que chegou em dezembro de 2019 para render Lito Vidigal.

O treinador, de 49 anos, regressa assim aos Açores, onde esteve na temporada 2016/2017, quando levou o Santa Clara a somar sete vitória em oito jogos na II Liga de futebol.

Ramos acabou por sair do conjunto açoriano ainda em setembro de 2016, para ingressar no Marítimo, naquela que foi a sua primeira experiência no principal escalão do futebol português.

O Santa Clara revelou o novo treinador em comunicado de imprensa, fazendo acompanhar o anúncio por declarações de Daniel Ramos.

O "objetivo" de Daniel Ramos é trabalhar "arduamente" para "consolidar" o Santa Clara na I Liga, para que seja possível "potenciar os atletas" e "atingir bons resultados e boas exibições".

"Este regresso aos Açores é naturalmente um momento de satisfação porque passei grandes momentos ao serviço do Santa Clara, espero novamente que isso aconteça. Vou com grande determinação à procura de fazer junto da equipa e da estrutura um bom trabalho", afirmou o novo treinador do conjunto açoriano.

Na mensagem enviada pelo clube, Ramos diz querer "dar continuidade" ao trabalho desenvolvido por João Henriques nos Açores.

"Mais do que objetivos específicos, é importante dar continuidade aquilo que de bom foi conseguido. O Santa Clara vem de duas épocas positivas, onde não passou calafrios onde conseguiu atingir um patamar muito bom", afirmou.

Na I Liga, o técnico liderou os comandos técnicos do Desportivo de Chaves e Rio Ave, em 2017/18 e 2018/19, respetivamente.

Daniel Ramos conta ainda com passagens pelo Famalicão, Ribeirão, Naval, União da Madeira, Trofense, Vizela, Gondomar, Moreirense, Dragões Sandinenses e Vilanovense.

O treinador substitui assim João Henriques, que orientou os açorianos nas últimas duas épocas e que atingiu a melhor classificação de sempre da história do clube na I Liga na temporada 2019/2020, o nono lugar com 43 pontos.