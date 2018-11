Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Daniel Ticktum vence F3 do GP Macau em corrida marcada por acidente aparatoso

Britânico tem 19 anos venceu pela segunda vez consecutiva.

Por Lusa | 11:30

O piloto britânico Daniel Ticktum venceu este domingoa prova de Fórmula 3 do 65.º Grande Prémio de Macau, numa corrida marcada pelo acidente aparatoso de Sophia Flörsch.



O piloto de 19 anos, que largou da primeira posição da grelha, venceu pelo segunda vez consecutivo, com a melhor volta a ser registada com um tempo de 2.10,617 minutos.



Em segundo lugar, ficou o sueco Joel Eriksson a 1,208 segundos do piloto britânico. Sacha Fenestraz, francês de 19 anos, ocupou o último lugar do pódio, numa corrida onde o filho de Michael Schumacher, Mick, de 19 anos, não conseguiu repetir o sucesso alcançado pelo pai em Macau, onde o heptacampeão mundial de Fórmula 1 venceu em 1990, ficando em quinto lugar.



A corrida, disputada no icónico Circuito da Guia, traçado citadino de 6,12 quilómetros e considerado um dos mais perigosos do mundo, foi marcada pelo acidente aparatoso da alemã Sophia Flörsch, de apenas 17 anos.



Na terceira das 15 voltas, a alemã despistou-se e embateu no carro do japonês Sho Tsuboi, ultrapassando os 'rails' de proteção na abordagem à curva do Hotel Lisboa. A corrida teve de ser interrompida cerca de uma hora.



De acordo com informações do hospital público Conde São Januário, os dois pilotos, um comissário e dois fotojornalistas ficaram feridos e permaneceram hospitalizados em observação. Sophia Flörsch sofreu uma fratura na coluna, mas encontra-se estável.



No programa do dia destaca-se a vitória do argentino Esteban Guerrieri na última corrida da Taça do Mundo de Carros de Turismo do Grande Prémio de Macau, última etapa do circuito WTCR, que sagrou campeão o veterano piloto italiano Gabriele Tarquini.



Gabriele Tarquini terminou a prova no 10.º lugar, a 8,220 segundos do vencedor, tempo suficiente para arrecadar o título da época.



Nesta corrida, o piloto português André Couto, que corre pelas cores de Macau, terminou na 18.º posição.



Já na prova da Taça do Mundo de GT, o piloto mais rápido foi o Brasileiro Augusto Farfus que ao volante do seu BMW e fez a sua melhor volta com 2.18,774 minutos.



O GP de Macau, que começou na quinta-feira e terminou este domingo, incluiu três corridas de carros - as taças do mundo de Fórmula 3, GT e de carros de turismo (WTCR) -, bem como a 52.ª edição do Grande Prémio de motos, além da taça de carros de turismo de Macau e a taça da Grande Baía.