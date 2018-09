Danilo agradece ovação portista no regresso aos relvados

Jogador do FC Porto esteve cinco meses afastado devido a lesão.

O jogador do FC Porto Danilo esteve cinco meses afastado dos relvados devido a uma lesão. Este domingo, entrou em campo aos 82 minutos e o Estádio do Dragão recebeu-o com um mar de palmas.O médio agradeceu, mais tarde, a ovação recebida durante a partida frente ao Moreirense."Foi muito emocionante ter 45 mil adeptos a aplaudirem-me. Foi muito importante para mim", disse, agradecendo, numa mensagem de vídeo, o carinho após uma ausência complicada.Recorde-se que Danilo sofreu uma rotura parcial do tendão de Aquiles na perna esquerda, tendo ficado afastado dos treinos do FC Porto e do Mundial 2018, na Rússia.