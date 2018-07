Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Danilo core para jogar Supertaça com o Alves

Médio dá o máximo para estar disponível no jogo marcado para 4 de agosto.

02:34

Danilo Pereira pode recuperar da lesão a tempo de jogar a Supertaça no próximo dia 4 de agosto. O médio do FC Porto, que se lesionou com gravidade no tendão de Aquiles da perna esquerda em abril, fez corrida no relvado ao lado dos companheiros, no treino de ontem, e continua a dar sinais positivos na recuperação.



Na sessão desta sexta-feira, no Olival, o médio surgiu ao lado dos colegas nos primeiros minutos, como provam imagens divulgadas pelo clube, mostrando que o processo de recuperação está decorrer sem sobressaltos. A confiança dos responsáveis dos dragões é a de que possam utilizar o médio na Supertaça diante do Desp. Aves, em Aveiro. Nas próximas semanas espera-se que o médio continue o trabalho condicionado e de ginásio, mas que, progressivamente, comece a trabalhar com a bola no relvado.



Danilo é um jogador imprescindível para Sérgio Conceição que espera contar com o jogador para o arranque oficial da época. O médio internacional português está a dar o máximo para recuperar o mais rápido possível e faz trabalho extra para acelerar o processo.



Bilhetes à venda a partir de terça-feira

Os bilhetes para a Supertaça, a 4 de agosto com o Desp. Aves (Aveiro), serão colocados à venda na terça–feira no Estádio do Dragão.