Danilo em risco de falhar clássico entre FC Porto e Benfica

Internacional português continua a recuperar de uma entorse no tornozelo direito.

Por Ricardo Miguel Costa | 09:47

Danilo Pereira, médio do FC Porto está em risco de falhar o clássico frente ao Benfica no dia 3 de março, jogo que pode decidir a liderança da classificação da Liga.



O internacional português de 27 anos sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o jogo com o V. Setúbal (dragões venceram por 2-0) e teve de ser substituído por Óliver. No treino desta segunda-feira no Olival, Danilo não esteve no relvado e ficou entregue ao departamento médico para fazer tratamentos.



O médio não deve ser opção de Sérgio Conceição para o jogo com o Tondela (22 de fevereiro) nem para o embate da primeira mão da Taça de Portugal com o Sp. Braga (26 de fevereiro). A paragem nestes dois jogos será crucial para perceber se Danilo vai estar apto para o jogo com o Benfica.



Até lá, a escolha de Sérgio Conceição deverá ser a mesma do costume: Óliver e Herrera a formarem a dupla do meio-campo portista. Danilo é um dos jogadores mais utilizados pelo técnico do FC Porto e tinha voltado de lesão no início deste mês, mas o azar voltou a bater-lhe à porta. Resta agora saber se o internacional português recupera até ao clássico.



Brahimi a recuperar

Yacine Brahimi realizou ontem treino condicionado e fez trabalho de ginásio. O extremo argelino está a recuperar de uma entorse no tornozelo (contraída com a Roma) e corre para ser opção de Sérgio Conceição no jogo com o Tondela, para a Liga (sexta-feira).



O camaronês Vincent Aboubakar também treinou condicionado e o maliano Moussa Marega continua em tratamento. Esta terça-feira há novo treino no Olival, às 16h00, à porta fechada.