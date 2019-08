Danilo falha treino do FC Porto na véspera do jogo com Krasnodar

Danilo não marcou presença no treino do FC Porto desta segunda-feira. O internacional português não subiu ao relvado com os restantes jogadores portistas, naquele que é o treino na véspera da receção ao Krasnodar, para a 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.O médio portista já não tinha sido opção frente ao Gil Vicente, na 1.ª jornada do campeonato, onde os dragões perderam por 1-2, por gestão de esforço.O FC Porto que parte em vantagem para o duelo frente á formação russa, depois do triunfo (1-0) conseguido em Krasnodar, com um golo de Sérgio Oliveira já perto do apito final da partida.