Já é conhecido o onze do Benfica para o jogo com o Famalicão, marcado para as 18 horas.: Júnior; De La Fuente, Penetra, Riccieli e Adrián Marín; Pickel, Pêpê, Heri, Pedro Brazão e Bruno Rodrigues; Banza: Vlachodimos;André Almeida, Otamendi e Vertonghen; Diogo Gonçalves, João Mário, Weigl e Grimaldo; Rafa, Darwin e Seferovic