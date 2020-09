Darwin Núñez confirma ida para o Benfica

Instantes após ficar fechada a sua contratação pelo Benfica, Darwin Núnez deixou uma mensagem de despedida do Almería, adiantando ter chegado a acordo com as águias por cinco épocas."O Almería vai ficar no meu coração, queria despedir-me pessoalmente de todos no clube, pois trataram-me muito bem desde o primeiro dia. Obrigado por tudo", disse o avançado à 'Voz de Almeria'.Como Record deu conta, o negócio ficou fechado esta manhã e as águias vão pagar 24 milhões de euros ao clube espanhol, naquela que é a contratação mais cara de sempre dos encarnados.