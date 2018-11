Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

David Belenguer é o novo presidente da SAD do Tondela

Namoro era antigo e foram precisos vários meses para as duas partes chegarem a um acordo.

Por Tiago Virgílio Pereira | 08:40

O namoro era antigo e foram precisos vários meses para as duas partes chegarem a um acordo que esta quinta-feira foi tornado oficial, em Tondela. O antigo jogador espanhol David Belenguer é o novo presidente da SAD do clube beirão, depois de adquirir 80% das ações. Os valores do negócio não foram revelados.



"O clube tem a capacidade de ser ambicioso e de lutar e a partir daí podem ser construídas coisas bonitas. Queremos que seja um clube estável a partir da base, que é aí que está o futuro", referiu o novo homem-forte do Tondela. A gestão do projeto ficará a cargo da Houpe Groupe (China) que detém participações noutros clubes como o Granada, de Espanha, ou o Parma, de Itália.



Na hora da despedida, Gilberto Coimbra, que vai continuar como presidente do clube, reconheceu "alguma tristeza", mas também "muito orgulho por esta venda, depois de muitos anos de trabalho". "Espero que o grupo faça ainda mais do que já fez", concluiu.