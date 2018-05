Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

David Luiz quer voltar ao Benfica

Defesa falou com dirigentes das águias e mostrou-se disposto a regressar a ‘casa’ para relançar a carreira.

Por António Martins Pereira e João Pedro Óca | 09:30

David Luiz está interessado em voltar ao Benfica. Ao que o CM apurou, o defesa de 31 anos demonstrou recentemente essa intenção aos dirigentes do clube da Luz que, apesar de reconhecerem o seu valor, têm a consciência de que dificilmente a transferência se vai concretizar.



O brasileiro foi pouco utilizado no Chelsea, na última época, depois de se ter incompatibilizado com o treinador Antonio Conte, e procura soluções para um futuro longe de Londres. O defesa acredita que pode relançar a carreira no Benfica, clube no qual fez algumas das melhores épocas da carreira (entre 2006 e 2011), e vê com bons olhos um regresso a Portugal. Da parte do clube da Luz existe, naturalmente, vontade de contar com um jogador de qualidade e que é muito acarinhado pela família benfiquista. Porém, apesar da disponibilidade do atleta, há vários entraves às negociações. O principal é a questão salarial. Para regressar, o defesa teria de reduzir drasticamente o vencimento, pois os encarnados não entram em loucuras. Por outro lado, o clube quer manter a aposta em jogadores jovens, com margem de progressão, preferencialmente provenientes dos escalões de formação. Exemplo disso é a promoção à equipa principal de Ferro ou o possível regresso de Renato Sanches.



Além dos fatores já mencionados, o Benfica já reforçou a zona central da defesa com a contratação de Conti. Agora, uma das prioridades do clube é segurar Jardel e Rúben Dias.