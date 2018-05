Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

David Moyes deixa comando técnico do West Ham

Sucessor será anunciado dentro de 10 dias.

16.05.18

O West Ham anunciou esta quarta-feira a saída do treinador David Moyes, referindo que o seu sucessor no comando da equipa, da primeira liga inglesa de futebol, será anunciado dentro de 10 dias.



"Durante o tempo que esteve aqui, David Moyes trabalhou com honestidade e dignidade, mas sentimos que é altura de seguir noutra direção", disse o presidente do West Ham, David Sullivan.



Segundo o dirigente, o West Ham, equipa à qual o internacional português João Mário está emprestado pelo Inter de Milão, quer contratar um técnico "de grande calibre, que possa corresponder às ambições do clube".



De acordo com a agência noticiosa AP, o português Paulo Fonseca, que no domingo se sagrou bicampeão europeu ao serviço dos ucranianos do Shakhtar Donetstk, é uma das hipóteses para suceder a Moyes.



O escocês David Moyes, de 55 anos, assumiu o comando técnico em novembro do ano passado, altura em que o emblema inglês lutava contra uma crise de resultados após a saída de Slaven Bilic, e garantiu a manutenção na liga inglesa, que o West Ham terminou na 13.ª posição.