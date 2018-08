Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

David Silva anuncia abandono da seleção espanhola de futebol

Jogador do City junta-se a Gerard Piqué que no sábado confirmou a sua decisão de não jogar mais por ´La Roja´.

19:22

O médio espanhol David Silva, de 32 anos, anunciou esta segunda-feira o fim da sua carreira internacional, após 125 jogos disputados e 35 golos marcados ao serviço da seleção espanhola de futebol desde 2006.



"Refleti durante semanas até tomar esta decisão, uma das mais difíceis da minha carreira, de pôr termo ao meu percurso na seleção espanhola de futebol", escreveu o jogador do Manchester City em carta aberta divulgada pela equipa nacional espanhola.



Tendo sido convocado para todos os campeonatos do mundo e europeus desde que ingressou na seleção espanhola em 2006, David Silva tornou-se o sexto jogador que mais vezes foi chamado para jogar por ´La Roja´.



"Retiro-me feliz por tudo o que consegui. Vivi o que sonhei com uma equipa que será recordada sempre e ponho fim a uma etapa carregada de emoção", comentou o jogador.



O adeus de David Silva junta-se ao de Gerard Piqué, outro habitual convocado para a seleção nacional espanhola, que no sábado confirmou a sua decisão de não jogar mais por ´La Roja´.