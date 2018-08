Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Debate entre Varandas e Rego adiado

Candidatos vão estar frente-a-frente na CMTV a 2 de setembro.

17:22

O debate previsto para esta terça-feira no CM Jornal, que iria colocar frente-a-frente Frederico Varandas e Rui Jorge Rego, foi adiado.



À mesma hora em que aconteceria o debate, os dois candidatos vão assistir ao jogo de futsal do Sporting, no Pavilhão João Rocha.



Recorde-se que, a partir das 19h30, há apresentação aos sócios das equipas de futsal e andebol do Sporting Clube de Portugal, que disputam o Troféu Stromp frente aos Leões de Porto Salvo e Belenenses, respetivamente.



O debate é, assim, adiado para 2 de setembro, às 20h45, na CMTV.