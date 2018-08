Debate sobre o Sporting lidera na CMTV e dá vitória a Ricciardi

O canal do Correio da Manhã emitiu ainda um especial para analisar os argumentos dos candidatos e foi líder.

O "Debate Decisivo" entre os candidatos à presidência do Sporting liderou o mercado de informação no cabo, garantindo à CMTV mais um dia à frente de todos os seus concorrentes.

O debate registou 157 mil espectadores, em média ao longo de toda a emissão, o que equivale a 4% de share.

O programa, emitido entre as 21h45 e a meia noite, deixou a larga distância a SIC Notícias, que registou, nesse horário, perto de 2,5% de share, com a Edição da Noite, e ainda mais atrás o programa "Mais Transferências", da TVI24, com 2,2% de share.

Após o debate, a CMTV emitiu um especial para analisar os argumentos dos candidatos. Também aqui, a liderança foi da CMTV, que registou perto de 120 mil espectadores em média, do princípio ao fim da emissão, o que equivale a 5,3% de share.

E aqui, os espectadores da CMTV, desafiados a escolherem o vencedor do debate, votaram telefonicamente, por maioria superior a 70%, em José Maria Ricciardi, seguido de Pedro Madeira Rodrigues, com 14%. Dias Ferreira e Rui Rego ficaram mais atrás.

O debate de ontem à noite contou com todos os candidatos à liderança do Sporting, com exceção de João Benedito, Frederico Varandas e Tavares Pereira, que decidiram faltar.

No dia, a CMTV voltou a liderar o mercado de informação no cabo, com 4,4% de share, contra 2,8% da SIC Notícias e 2,4% da TVI24, liderança essa que a televisão do Correio da Manhã conquistou em todos os dias do ano, até ao momento.

Todos os dados são da GFK e constam do relatório de audiências provisórias do dia de ontem.