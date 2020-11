Pinto da Costa voltou a atacar a Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Governo de António Costa pela dualidade de critérios no acesso ao público em recintos desportivos.





“Incompreensivelmente, voltámos a jogar à porta fechada frente ao Marselha. A UEFA autorizava a ocupação de 30% do estádio, mas a DGS contentou-se com 0%”, escreveu no editorial da revista ‘Dragões’, acrescentando: “Esta decisão é completamente absurda. No verão houve público em touradas, comícios e espetáculos, alguns até com o Presidente da República e o primeiro-ministro na plateia. Sabemos que houve uma corrida de F1 no Algarve com 27 500 pessoas a assistir.”