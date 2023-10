Num longo comunicado publicado nas redes sociais, o antigo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) garante que irá "até ao último recurso para que a justiça seja feita e para que a verdade brilhe".

DECISIÓN FIFA:

Llegaré hasta la última instancia para que se haga justicia y resplandezca la verdad

Por muchos esfuerzos de algunos políticos, medios e instituciones, cada vez está más clara la desproporción e injusticia cometida?

LA GENTE, MUY MAYORITARIAMENTE, LO TIENE CLARO pic.twitter.com/3z7hKMDw2R — Luis Rubiales (@LuisRubiales17) October 30, 2023

Luis Rubiales reagiu, esta segunda-feira, à decisão da FIFA, que o suspendeu durante três anos de todas as atividades relacionadas com o futebol na sequência do polémico beijo a Jenni Hermoso durante os festejos da seleção espanhola após a conquista do Mundial feminino.