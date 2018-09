Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deco critica FC Porto por excluir Soares da Champions

Comentário nas redes sociais gerou contestação dos adeptos.

Por Ricardo Miguel Costa | 01:30

Deco, ex-jogador do FC Porto entre 1998 e 2004, foi alvo de polémica depois de um comentário alusivo à não inscrição do brasileiro Soares na Liga dos Campeões.



"Continua a trabalhar irmão. Nem sempre o respeito é mútuo, mas seguimos em frente", publicou o ex-internacional pela seleção portuguesa, na rede social Instagram. O comentário gerou contestação entre os adeptos do FC Porto, tendo sido apagado horas depois.



Sérgio Conceição respondeu, entretanto. "Quando li o que Deco tinha escrito, confesso que fiquei com azia, mas liguei-lhe e esclarecemos o assunto. A razão pela qual decidi prescindir dele tem a ver com o timing do regresso", disse à margem do 20º Fórum dos Treinadores de Elite da UEFA, que decorre em Nyon.



Soares disputou a Supertaça frente ao Aves (vitória dos dragões por 3-1), mas falhou o arranque da Liga por lesão. Além dos problemas físicos, o jogador de 27 anos conta com a forte concorrência de Aboubakar e do regressado Marega no ataque do FC Porto.



Além do brasileiro, o central congolês Mbemba também não foi inscrito, devido a uma lesão no joelho esquerdo.



A cumprir a 3ª época no FC Porto, Soares marcou 23 golos em 53 jogos disputados.