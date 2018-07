Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deco investe no Oliveirense e sonha com a Primeira Liga

Ex-futebolista é o rosto mediático da nova fase do clube.

Os sócios da Oliveirense decidiram na quinta-feira, em Assembleia Geral, transformar a Sociedade Desportivo Unipessoal por Quotas (SDUQ) em SAD, com a Panther Sports Enterprise a ser o grande investidor, com o ex-futebolista Deco como rosto mediático.



De acordo com o sítio oficial da UD Oliveirense, "70% do capital será alienado pela SAD e 30% fica nas mãos do clube", sendo que "o grupo investidor terá dois elementos na Direção da SAD e o clube será representado por um elemento".



A proposta da criação da SAD, apresentada pela direção, foi aprovada com "69 votos a favor, três abstenções e dois votos contra", sendo que "a formalização da SAD deve ser efetivada com a maior brevidade possível".



Na AG ordinária de quinta-feira, o presidente do clube, Horácio Bastos também "garantiu aos sócios que o património do clube continuará nas mãos da Oliveirense e não transitará para a SAD", sendo que também haverá investimento na equipa de sub-19.



"O Presidente apresentou aos associados o projeto de reconstrução e requalificação do Estádio Carlos Osório. Uma infraestrutura que, numa primeira fase, vai receber 5.100 adeptos e que implica um investimento inicial de cerca de 2,5 milhões de euros, num projeto que prevê ainda mais investimento no futuro. Arrancar a obra em outubro é a meta traçada. Ter o estádio pronto em junho de 2019 é o objetivo, porque permite começar a próxima época a jogar no Carlos Osório", explicou a UD Oliveirense.



Além deste investimento, "que será património do clube, está projetado um campo de treinos" para o futebol profissional, sendo que, no imediato, os objetivos do clube e da SAD passam por "solidificar a presença na II Liga e reconstruir" o estádio.



No futuro, o futebol da UD Oliveirense pretende chegar à divisão principal, juntando-se ao hóquei em patins e ao basquetebol do clube, este último campeão nacional em 2017/18.