Defesa de Bruno de Carvalho diz que processo das suspensões é "ilegal"

Advogado Pedro Proença diz que Comissão de Fiscalização tem por objetivo impedir recandidatura do ex-líder.

19:10

A defesa de Bruno de Carvalho e restantes membros do Conselho Diretivo do Sporting demissionário rotula como "ilegal" o processo que culminou na suspensão preventiva do ex-presidente e demais membros, avança o Record Em comunicado, assinado pelo advogado Pedro Proença, é frisado que o "putativo processo disciplinar está a ser utilizado como expediente cujo único propósito real é o de impedir a candidatura dos visados", no caso Bruno de Carvalho e Carlos Vieira.Depois de ser feita uma cronologia no âmbito do processo disciplinar movido pela Comissão de Fiscalização nomeada por Jaime Marta Soares, vincando, entre outros, que a referida comissão foi "empossada ilegalmente", Pedro Proença refere que "nunca poderia a suspensão preventiva valer como impedimento, porque, nos termos dos Estatutos e da lei, não impede um sócio de se candidatar numas eleições para órgão sociais"."Os visados não estão legalmente suspensos e tudo isto é contestável judicialmente", avisou, a terminar, o causídico.