Defesa do Rio Ave encaminhado para o hospital com concussão cerebral

Marcelo chocou com adversário no empate a zero entre o Rio Ave e o Desportivo das Aves. Veja o vídeo.

Por Lusa | 24.02.18

O defesa central do Rio Ave Marcelo foi esta sexta-feira encaminhado para o hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, após ter sofrido uma concussão cerebral, no decorrer da partida da 24.ª jornada da I Liga de futebol, frente ao Desportivo das Aves.







O jogador brasileiro teve um choque com o jogador avense Vítor Gomes, aos 79 minutos, saindo de maca do relvado consciente, mas muito combalido, sendo, nessa altura, substituído pelo companheiro Marcão.



Depois de uma primeira avaliação ainda no estádio, o departamento médico do emblema vila-condense decidiu que Marcelo precisava de exames complementares, tendo sido encaminhado para a unidade hospitalar matosinhense.



O atleta deverá permanecer a noite no hospital para ser vigiado e a sua situação ser reavaliada este sábado.



A partida entre Rio Ave e Desportivo das Aves, da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, terminou com empate sem golos.