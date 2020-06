Defesa do Sporting Mathieu termina carreira devido a lesão

Uma lesão grave, contraída esta quarta-feira de manhã, durante o treino do Sporting em Alcochete, fez Mathieu antecipar o final da carreira. O anúncio foi feito pelo próprio defesa-central francês, de 36 anos.









“Pensava terminar a minha carreira de outra forma, mas faz parte do futebol”, escreveu Mathieu nas redes socais, que se lesionou num duelo, acrescentando: “Queria tanto terminar dentro do relvado, mas o destino decidiu de outra forma. De qualquer modo, passei 19 anos a viver a minha paixão intensamente. Diverti-me muito a fazer o que amo e que sempre amarei.”

O antigo jogador do Sochaux, Toulouse, Valência e Barcelona, que chegou a Alvalade em 2017, vai realizar uma ressonância magnética para apurar a extensão da lesão no joelho esquerdo, contraída esta quarta-feira. Mathieu, que estava em final de contrato com os sportinguistas, teve um longo historial de lesões desde que se mudou para Portugal.