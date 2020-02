Defesa dos leões 'explode' e ataca arbitragem após derrota do Sporting em Braga: "Uma vergonha!"

Luís Neto mostrou-se bastante crítico para com a equipa de arbitragem de Jorge Sousa, falando mesmo em "vergonha" em relação ao trabalho do juiz do encontro com o Sp. Braga."Preparámos uma estratégia para este jogo, acho que a cumprimos em boa parte do jogo. Tivemos momentos muito por cima do Sp. Braga. Mas fomos condicionadíssimos na primeira parte, saímos para o intervalo com seis amarelos. Uma coisa incrível! Um árbitro internacional, que diz nas reuniões do jogo que não vai apitar contactos, que vai ter paciência, mostra seis amarelos. Já não se pode falar com ninguém? É uma falta de respeito da equipa de arbitragem durante todo o jogo. O Coates fez uma falta aos três minutos e já estava a dizer que na próxima ia para a rua. Um capitão, isto é uma vergonha! Não pudemos fazer mais faltas na segunda parte. Num jogo desta importância, não pode vir apitar desta forma. As culpas que nós temos assumimos, agora está fácil muito bater no Sporting", começou por atirar o defesa, à SportTV."A opinião geral é normal, perdemos muitas coisas com a saída do Bruno, mas vamos ganhar outras. É preciso que outros jogadores assumam mais. Hoje vimos o Eduardo ou o Vietto, que voltou de lesão. Agora sabemos da responsabilidade que é jogar neste clube. Há muita exigência neste clube. Tudo faremos para honrar o clube, mas temos homens no balneário e enquanto houver homens, teremos futuro"