Defesa Luís Neto prolonga contrato com o Sporting até junho de 2023

Luís Neto e o Sporting prolongaram o contrato que liga o defesa central internacional português ao clube por mais uma temporada, até 30 de junho de 2023, anunciaram esta quinta-feira os campeões nacionais de futebol.

Neto, de 33 anos, chegou aos 'leões' no início da temporada 2019/20, proveniente dos russos do Zenit São Petersburgo, clube no qual alinhou desde 2012/13 e que o tinha cedido durante uma época aos turcos do Fenerbahçe.

"Sei que posso continuar a ajudar muito dentro e fora de campo. Renovo por mais um ano, sabendo que sou 'leão' para a vida toda", afirmou o defesa, natural da Póvoa de Varzim, que cumpriu a sua formação no emblema poveiro, tendo ainda vestido as camisolas de Nacional e dos italianos do Siena.