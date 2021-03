Defesa Pedro Porro convocado pelo selecionador espanhol de futebol

O defesa Pedro Porro, que alinha no Sporting, foi hoje convocado pelo selecionador espanhol de futebol, Luis Henrique, para três encontros de apuramento para o Mundial de 2022, frente à Grécia, à Geórgia e ao Kosovo.

O lateral direito, que soma sete internacionalizações pela seleção sub-21, poderá assim estrear-se na principal seleção espanhola, numa altura em que tem sido escolha habitual do técnico Rúben Amorim na equipa do Sporting, na qual alinha por empréstimo dos ingleses do Manchester City.

A Espanha inicia o apuramento para o Mundial de 2022, em 25 de março, frente à Grécia, em Granada, defronta três dias depois a Geórgia, em Tiblissi, e recebe o Kosovo, no dia 31 de março, em Sevilha.