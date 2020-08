Definidos os jogos dos 'quartos' da Champions: Conheça o calendário

Já estão definidos os emparelhamentos da final-8 da Liga dos Campeões, que a partir de quarta-feira colocará todos os olhos do Mundo em Lisboa. As duas últimas equipas apuradas são o Barcelona e o Bayern Munique, que este sábado derrotaram Nápoles e Bayern Munique respetivamente.Ora, estas duas últimas equipas serão precisamente aquelas que protagonizarão o encontro mais esperado dos 'quartos', num duelo que está marcado para as 20 horas de sexta-feira. Antes, na quarta-feira haverá um Atalanta-Paris SG e na quinta um RB Leizpig-At. Madrid. A fechar esta eliminatória, o Manchester City jogará diante do Lyon.Agora não há volta a dar. É sempre em alta rotação até à final de dia 23.Atalanta-Paris SG, quarta-feira (Estádio da Luz)RB Leipzig-Atletico Madrid, quinta-feira (Estádio de Alvalade)Barcelona-Bayern Munique, sexta-feira (Estádio da Luz)Manchester City-Lyon, sábado (Estádio de Alvalade)