"Dei tudo o que pude": Cristiano Ronaldo festeja o 36º aniversário e deixa mensagem aos fãs

Cristiano Ronaldo festejou esta sexta-feira o 36º aniversário e deixou uma mensagem aos fãs nas redes sociais acompanhada por uma foto do jogador com a namorada, Georgina Rodriguez, e os filhos."36 anos, inacreditável! Parece que tudo começou ontem", começa por dizer o jogador numa declaração de agradecimento aos fãs. "Nunca vou ser capaz de agradecer o suficiente", acrescenta."Da Madeira a Lisboa, de Lisboa a Manchester, de Manchester a Madrid, de Madrid a Turim, mas acima de tudo, do fundo do meu coração ao mundo ... Dei tudo o que pude, nunca me segurei e Sempre tentei entregar a melhor versão possível de mim", diz o jogador da Juventus. Na fotografia, é possível o bolo de aniversário de Cristiano Ronaldo, em fomato da bandeira de Portugal e com duas velas.O jogador natural da Madeira termina a dizer que após vinte anos de carreira não vai ser possível prometer mais vinte mas que enquanto conseguir os fãs nunca vão te menos do que 100% de CR7.