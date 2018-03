Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Deixa morrer a lagarta” dizem adeptos do Benfica

Apoiantes das águias contra ajuda da sua capitã à rival.

Os adeptos do Benfica estão indignados com a reação de alguns apoiantes do próprio clube durante o dérbi de futsal feminino (sábado passado) quando a capitã das águias, Inês Fernandes, assistiu a homóloga do Sporting, que se lesionara. Várias jogadoras do Benfica foram insultadas no pavilhão da Luz por elementos presentes na bancada conotados com as cores encarnadas.



Tudo aconteceu nos minutos finais do jogo da 4ª jornada da fase final do campeonato (Benfica venceu 2-1), quando Débora Queiroz caiu e bateu violentamente com a cabeça no chão. Médica de formação, Inês Fernandes foi prontamente prestar os primeiros socorros à adversária. Um pequeno grupo de adeptos reagiu mal a esta atitude – com frases como "deixa morrer a lagarta" -, o que levou a guarda-redes da casa, Ana Catarina Pereira, a tentar acalmá-los, acabando também ela por ser insultada e humilhada.



A jogadora reagiu no Twitter, mostrando-se triste pelo sucedido, mas recebeu um forte apoio de muitos benfiquistas. "Vivi um dos momentos mais tristes enquanto atleta e benfiquista", escreveu Ana Catarina Pereira. "Há sempre pessoas que não prestam em todo o lado!"



Débora Queiroz utilizou as redes sociais para agradecer às ‘rivais’ e para elogiar Inês Fernandes por esta se ter "demarcado completamente da atitude inqualificável de alguns dos seus adeptos", referiu. Garantiu ainda estar a recuperar: "Sinto apenas uma pequena dor no pescoço". Contactado pelo CM, o Benfica recusou-se a comentar e a prestar declarações sobre o incidente.