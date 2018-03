Del Potro derrota Federer na final em Indian Wells

Conquista primeiro torneio da categoria Masters 1.000 da carreira.

O argentino Juan Martin del Potro derrotou este domingo o suíço Roger Federer na final do Masters 1.000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, com os parciais de 6-4, 6-7 (8) e 7-6 (2), ao cabo de 2h42 de jogo. Trata-se do primeiro troféu da categoria Masters 1.000 no palmarés do antigo campeão do US Open e vencedor do Estoril Open em 2011 e 2012, relembra o Record. Federer, atual líder do ranking mundial, era teoricamente favorito para este encontro diante da 'Torre de Tandil', mas encontrou forte oposição por parte do argentino, que poucas ou nenhumas hipóteses lhe deu no tie-break do último set.Esta foi apenas a 7ª vez, em 25 encontros, que Del Potro derrotou o suíço. O jogador de 29 anos, 8.º no ranking mundial (já foi número 4), conquistou este domingo o 22º título da carreira.Já para Federer, que era o campeão em título, este encontro marcou o fim de uma sequência de 17 triunfos consecutivos em 2018, onde se incluí a conquista do Open da Austrália, o 20.º torneio do Grand Slam da sua impressionante carreira.